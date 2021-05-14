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The Guardian

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Азербайджан прокоментував події на кордоні Вірменії за участю його армії

Київ • УНН

 • 22348 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Азербайджан прихильний усунення напруженості в регіоні, веде переговори з Вірменією щодо ситуації на кордоні. Про це заявив азербайджанський міністр закордонних справ Джейхун Байрамов в ході проведеної у п’ятницю телефонної розмови з виконуючим обов’язки помічника держсекретаря США Філіпом Рікером, пише УНН.

Азербайджан прокоментував події на кордоні Вірменії за участю його армії

Деталі

“Сторони обговорили поточну ситуацію в регіоні, провели обмін думками про напруженість на кордоні Азербайджану і Вірменії... Міністр Джейхун Байрамов підкреслив, що Азербайджан прихильний усуненню напруженості в регіоні. Він довів до уваги співрозмовника, що для якнайшвидшого розв’язання напруженої ситуації на кордоні протягом декількох годин в регіон було направлено керівництво Держприкордонслужби Азербайджанської Республіки і з протилежною стороною ведуться переговори”, — повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

Співрозмовники також наголосили на важливості вирішення напруженості за допомогою переговорів.

Події раніше

Сьогодні Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Кремль заявив про те, що виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію у Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Володимир Путін і виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном виступив за негайне виведення азербайджанських військових з вірменської території.

Контекст

Напередодні Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на візит заходу Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

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