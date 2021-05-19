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Росія хоче бути посередником у "демаркації кордону" Вірменії і Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Російська Федерація запропонувала створити вірмено-азербайджанську комісію з питання демаркації кордонів і хоче бути посередником у цьому процесі. Про це заявив в середу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Росія хоче бути посередником у "демаркації кордону" Вірменії і Азербайджану

Цитата:

“За попередньою домовленістю зі сторонами, РФ запропонувала посприяти в проведенні делімітації та демаркації кордону, виступила з ініціативою про створення з цією метою спільної вірмено-азербайджанської комісії, в якій Росія могла б брати участь в якості консультанта або посередника”, — сказав Лавров.

За його словами, неформальна робота міністрів закордонних справ ОДКБ почалася напередодні увечері. Вони розглянули прохання Вірменії та обговорили ситуацію у відносинах між Єреваном і Баку.

Що було раніше

Вірменія раніше розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Азербайджанський міністр закордонних справ Джейхун Байрамов заявив, що Азербайджан прихильний усуненню напруженості в регіоні, веде переговори з Вірменією щодо ситуації на кордоні.

Президент РФ Володимир Путін і в.о. прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян по телефону обговорили ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні. Кремль заявив про те, що в.о. прем’єр-міністра Вірменії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не просив про допомогу через ситуацію в Сюнікській області на кордоні з Азербайджаном.

Контекст

Вірменія 12-13 травня заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагірного Карабаху районів, межа Вірменії з Азербайджаном стала проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

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