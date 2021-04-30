Россия грозится заблокировать Twitter уже с 15 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Роскомнадзоре заявили, что Twitter обязан удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая. В противном случае соцсеть может быть заблокирована на территории России, информирует УНН.
Детали
На сайте надзорного ведомства сообщается, что с момента принятия решения о замедлении трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией (детской порнографией, о наркотических и суицидальным контентом).
В Роскомнадзоре уточнили, что за время принятия ограничительных мер ведомство обнаружило в соцсети более 900 новых запрещенных материалов, среднее время реагирования соцсети требования РКН по вновь открывшимся материалами составляет 81 час, а это "не соответствует требованию законодательства". Согласно российскому закону на удаление отводится 24 часа.
Добавим
10 марта регулятор в РФ объявил, что замедляет работу Twitter для всех мобильных устройств и для 50% компьютеров. Ограничения в основном коснулись графических изображений, видео- и аудиоконтента. Уже на следующий день СМИ сообщали, что несмотря на обещанное Роскомнадзором "замедление" Twitter, ресурс работает в России как и раньше.
Вскоре после введения ограничений произошли сбои в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства РФ, Роскомнадзора, российских МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и ряда других министерств и ведомств, а также в работе YouTube, Google, Яндекс и МТС. Также появились сообщения о медленной работе всех сайтов с "t.co" в домене.
По данным РКН, в Twitter было выявлено более 3,1 тыс. материалов, регулятор посчитал запрещенной эту информацию. Всего регулятор РФ направил администрации соцсети более 28 тыс. требований об удалении определенного контента.
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