У Росії говорять про можливе уповільнення роботи Facebook, Instagram і YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У сусідній Росії не виключають застосування технічних заходів для уповільнення роботи на території країни інших соцмереж, крім Twitter, пише "Радіо Свобода" із посиланням на заступника голови "Роскомнадзора" Вадима Суботіна, передає УНН.
Що відомо
Роскомнадзор попереджає, що уповільнення соцмереж Facebook, Instagram, YouTube може статися, якщо вони відмовляться видаляти заборонений в Росії контент.
За словами Суботіна, в даний час в адміністративних судах розглядаються випадки відмови від видалення забороненої інформації декількома соціальними мережами — Facebook, Instagram, YouTube і Twitter.
Вадим Суботін не виключив, що якщо Twitter не піде на виконання вимоги російських законів, то доступ до нього буде повністю обмежений. Заступник голови “Роскомнадзора” підкреслив, що технічні можливості для цього є.
Що передувало
Напередодні повідомлялося, що Роскомнадзор пригрозив заблокувати через місяць роботу Twitter в Росії, якщо платформа відмовиться видалити заборонену інформацію.
10 березня Роскомнадзор почав уповільнювати трафік Twitter в Росії, пояснивши це тим, що соцмережа не видаляє публікації із забороненими відомостями. У публікації “Комерсанта” зазначається, що рішення Роскомнадзора збіглося зі зниженням доступності сайтів і сервісів інших учасників Рунета — від “Пошти Росії” до банків.