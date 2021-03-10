Роскомнадзор розпорядився уповільнити швидкість роботи Twitter у Росії

Цитата

“З метою захисту російських громадян і примусу інтернет-сервісу до виконання законодавства на території Російської Федерації щодо Twitter з 10 березня 2021 року вжито заходів централізованого реагування, а саме первинне уповільнення швидкості роботи сервісу (згідно з регламентом). Уповільнення буде реалізовано на 100% мобільних пристроїв і на 50% стаціонарних пристроїв”, — йдеться в повідомленні.

Lеталі

Повідомляється, що за станом на 10 березня 2021 роки не видаленими залишаються 3168 матеріалів із забороненою інформацією (в тому числі 2569 із закликами до вчинення суїциду неповнолітніми, 450 з дитячою порнографією, 149 з інформацією про використання наркотиків).

“У разі продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги Закону, заходи впливу будуть продовжені відповідно до регламенту реагування (аж до блокування) до тих пір, поки заклики до вчинення самогубств неповнолітніми, дитяча порнографія, а також інформація про використання наркотичних засобів не будуть видалені”, — наголошується в повідомленні.

Доповнення

Майданчикам Facebook і Twitter загрожує штраф по 12 млн рублів за відмову видалити інформацію із закликами вийти на акцію протесту в Москві. Штрафи загрожують також Telegram і TikTok.



Що було раніше

Минулого тижня суд у Москві оштрафував на 4 млн рублів холдинг Mail.ru Group (власник “Однокласників” — ред.) за відмову видалити дані, заборонені до публічного розповсюдження в РФ. Йдеться про пости в соцмережі “Однокласники” із закликами взяти участь у протестній акції, що пройшла 23 січня в підтримку Олексія Навального.

Справа Олексія Навального

Навальний в серпні був отруєний в Росії забороненим бойовим отруйною речовиною з групи “Новачок” і потім перевезений на лікування до Німеччини. Після курсу реабілітації він і його дружина Юлія 17 січня повернувся в Росію. Опозиціонера відразу ж затримали, а потім заарештували на 30 діб. Представники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) заявили, що опозиціонер перебував у розшуку за порушення умовного терміну покарання у справі “Ів Роше”.

2 лютого Сімоновський районний суд Москви замінив політику Олексію Навальному умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний і відправив його в колонію на два роки і вісім місяців.

Після арешту і суду в багатьох містах Росії прихильники Навального вийшли на вулиці на його підтримку.

Акції проходили 23, 31 січня і 2 лютого — після суду. Під час них було затримано близько 12 тис. осіб, повідомляв “ОВС-Інфо”.