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Суд оштрафував соцмережу "Однокласники" на 4 млн рублів через заклики на акції в підтримку Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Суд в Москві оштрафував на 4 млн рублів холдинг Mail.ru Group (власник "Однокласників" - ред.) за відмову видалити дані, заборонені до публічного розповсюдження в РФ. Мова йде про пости в соцмережі "Однокласники" із закликами взяти участь у протестній акції, що пройшла 23 січня в підтримку Олексія Навального. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Суд визнав ТОВ "Мейл.ру" винною за двома протоколами, складеними за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидаленого власником інформаційного ресурсу в інтернеті інформації в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачено законодавством РФ), і призначив покарання у вигляді штрафу в 4 млн рублів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною претензій до ТОВ "Мейл.ру" стала відмова видалити в соцмережі "Однокласники", яка належать цій організації, пости із закликами до участі в несанкціонованих мітингах 23 січня в підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Додамо

Українці у 2020 році найчастіше шукали у Google "коронавірус", сервіс для відеоконференцій Zoom та телевізійне шоу "Холостячка", а також інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального.

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