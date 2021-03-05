Суд оштрафував соцмережу "Однокласники" на 4 млн рублів через заклики на акції в підтримку Навального

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"Суд визнав ТОВ "Мейл.ру" винною за двома протоколами, складеними за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидаленого власником інформаційного ресурсу в інтернеті інформації в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачено законодавством РФ), і призначив покарання у вигляді штрафу в 4 млн рублів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною претензій до ТОВ "Мейл.ру" стала відмова видалити в соцмережі "Однокласники", яка належать цій організації, пости із закликами до участі в несанкціонованих мітингах 23 січня в підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Додамо

Українці у 2020 році найчастіше шукали у Google "коронавірус", сервіс для відеоконференцій Zoom та телевізійне шоу "Холостячка", а також інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального.