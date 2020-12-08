ZOOM, "Холостячка" і коронавірус: у Google розповіли, що цікавило українців у 2020 році

"У році, що минає українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавирус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" і "Карантин в Украине". Крім того, у 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проект "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom. Також українці цікавилися виборами у США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року. У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед людей, які померли у 2020 році, найбільше було запитів про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Браянта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

"У категорії "Фільми" у 2020 році українці найчастіше шукали у Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза". Більшу частину місць у першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", анімація "Крижане серце 2", українська комедія "Скажене весілля 2". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити". Лідером у категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що "покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і кисневий концентратор.

Також вказано, що у категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". У першу десятку також потрапили фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Орвелла "1984" і один з роман Стівена Кінга "Воно".

"У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому хасиди їдуть в Умань, як померла Свинка Пеппа і як зробити все добре.

Нагадаємо, у 2019 році українці найчастіше шукали в Google “Гру престолів”, “Зеленського” та “Юлію Началову”.

Також нагадаємо, укладачі американського словника Merriam-Webster (Мерріам-Вебстер) назвали "pandemic" ("пандемія") словом року, оскільки воно стало найпопулярнішим на сайті тлумачного словника.