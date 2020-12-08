ZOOM, "Холостячка" і коронавірус: у Google розповіли, що цікавило українців у 2020 році

ukru
03:38 • 53447 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 93285 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 106726 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 88260 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108121 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 83136 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101308 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117843 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145271 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184599 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 41776 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 30959 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 23818 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 51812 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 59039 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 80721 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318056 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251434 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 344981 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 72785 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112171 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112734 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109567 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122982 перегляди
Актуальне
ZOOM, "Холостячка" і коронавірус: у Google розповіли, що цікавило українців у 2020 році

ZOOM, "Холостячка" і коронавірус: у Google розповіли, що цікавило українців у 2020 році

Київ • УНН

 • 15357 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українці у 2020 році найчастіше шукали у Google "коронавірус", сервіс для відеоконференцій Zoom та телевізійне шоу "Холостячка", а також інформацію про російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє УНН із посиланням на блог Google.

"У році, що минає українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з коронавірусом - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в Google Україна став "Коронавирус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" і "Карантин в Украине". Крім того, у 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проект "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom. Також українці цікавилися виборами у США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року. У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед людей, які померли у 2020 році, найбільше було запитів про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Браянта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

"У категорії "Фільми" у 2020 році українці найчастіше шукали у Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза". Більшу частину місць у першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", анімація "Крижане серце 2", українська комедія "Скажене весілля 2". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити". Лідером у категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що "покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і кисневий концентратор.

Також вказано, що у категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". У першу десятку також потрапили фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Орвелла "1984" і один з роман Стівена Кінга "Воно".

"У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому хасиди їдуть в Умань, як померла Свинка Пеппа і як зробити все добре.

Нагадаємо, у 2019 році українці найчастіше шукали в Google “Гру престолів”, “Зеленського” та “Юлію Началову”.

Також нагадаємо, укладачі американського словника Merriam-Webster (Мерріам-Вебстер) назвали "pandemic" ("пандемія") словом року, оскільки воно стало найпопулярнішим на сайті тлумачного словника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79