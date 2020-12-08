ZOOM, "Холостячка" и коронавирус: в Google рассказали, что интересовало украинцев в 2020 году

"В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 году в Google Украине стал "Коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" і "Карантин в Украине". Кроме того, в 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис "Google Classroom", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года. В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди людей, умерших в 2020 году, больше всего было запросов об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

"В категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга "Зараза". Большую часть мест в первой десятке заняли продолжения популярных фильмов: "Колдунья: Повелительница тьмы", "После ссоры", анимация "Ледяное сердце 2", украинская комедия "Бешеная свадьба 2". Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма "Паразиты". Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка". Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Поймать Кайдаша" и фэнтези "Ведьмак", - указано в сообщении.

Сообщается, что "покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и кислородный концентратор.

Также указано, что в категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из романов Стивена Кинга "Оно".

"В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня, как пошить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж", - говорится в сообщении.

Указано, что кроме этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему хасиды едут в Умань, как умерла Свинка Пеппа и как сделать все хорошо.

Напомним, в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google "Игру престолов", "Зеленского" и "Юлию Началову".

Также напомним, составители американского словаря Merriam-Webster (Мерриам-Вебстер) назвали "pandemic" ("пандемия") словом года, поскольку оно стало самым популярным на сайте толкового словаря.