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"Пандемія" стала словом року за версією Merriam-Webster

"Пандемія" стала словом року за версією Merriam-Webster

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Укладачі американського словника Merriam-Webster (Мерріам-Вебстер) назвали "pandemic" ("пандемія") словом року, оскільки воно стало найпопулярнішим на сайті тлумачного словника. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Merriam-Webster.

"Слово Мерріам-Вебстер 2020 року — "pandemic" ("пандемія"), плюс ”malarkey“ (”нісенітниця“), “Kraken” (“Кракен”), ”antebellum“ (”довоєнний“) і ще 8 наших кращих пошуків в 2020 році. Іноді одне слово визначає епоху, і доречно, що в цей винятковий і надзвичайно складний рік одне слово вийшло одразу на перший план, коли ми вивчали дані, що визначають, яким буде наше Слово року. Спираючись на статистичний аналіз слів, які в нашому онлайн-словнику переглядаються в надзвичайно великих кількостях, а також демонструють значне зростання обсягу трафіку за рік, словом року Мерріам-Вебстер у 2020 році є “пандемія”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший сплеск у пошуку слова “пандемія” відбувся 3 лютого, коли з лікарні у США вийшов перший пацієнт із COVID-19. Тоді слово “пандемія” шукали на 1621% частіше, ніж у 2019 році. При цьому, пошук слова почав значно прискорюватись, починаючи з 20 січня, коли в США зафіксували перший випадок COVID-19.

“На початку березня це слово шукали в середньому на 4000% більше, порівняно з 2019 роком. По мірі висвітлення новин тривога серед громадськості зростала. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно заявила, що „COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію“, і саме в цей день за „пандемією“ зафіксували найбільший сплеск обсягу словникового трафіку в 2020 році, продемонструвавши зростання на 115 806% у порівнянні з 2019 роком. Найбільш вражаюче в цьому слові те, що воно з тих пір залишається високо в наших пошуках, залишаючись у верхній частині нашого списку слів протягом останніх десяти місяців — навіть після того, як пошуки інших пов’язаних термінів, таких як коронавірус та COVID-19, затихли”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що також серед популярних слів були: "coronavirus” (“коронавірус”) (у березні шукали на 162 551% більше, ніж у 2019 році), “defund” (“урізати фінансування”), “Mamba” (“Мамба”), “Kraken” (“Кракен”), "quarantine“ (”карантин“), ”antebellum“ (”довоєнний“), ”schadenfreude“ (”зловтіха“), ”asymptomatic“ (”безсимптомний“), ”irregardless“ (”незалежно від“), ”icon“ (”ікона“) і ”malarkey“ (”нісенітниця“).

Додамо раніше у листопаді укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary назвали словом 2020 року “lockdown” (локдаун).

Нагадаємо, у 2019 році словом року за версією Merriam-Webster став небінарний займенник “вони”.

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