"Пандемия" стала словом года по версии Merriam-Webster

"Слово Мерриам-Вебстер 2020 года - "pandemic" ("пандемия"), плюс "malarkey" ("чушь"), "Kraken" ("Кракен"), "antebellum" ("довоенный") и еще 8 наших лучших поисков в 2020 году. Иногда одно слово определяет эпоху, и уместно, что в этот исключительный и чрезвычайно сложный год одно слово вышло сразу на первый план, когда мы изучали данные, определяющие, каким будет наше Слово года. Опираясь на статистический анализ слов, которые в нашем онлайн-словаре пересматриваются в чрезвычайно больших количествах, а также демонстрируют значительный рост объема трафика за год, словом года Мерриам-Вебстер в 2020 году является "пандемия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый всплеск в поиске слова "пандемия" состоялся 3 февраля, когда из больницы в США вышел первый пациент с COVID-19. Тогда слово "пандемия" искали на 1621% чаще, чем в 2019 году. При этом, поиск слова начал значительно ускоряться, начиная с 20 января, когда в США зафиксировали первый случай COVID-19.

"В начале марта это слово искали в среднем на 4000% больше по сравнению с 2019 годом. По мере освещения новостей тревога среди общественности росла. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что "COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", и именно в этот день за "пандемией" зафиксировали наибольший всплеск объема словарного трафика в 2020 году, продемонстрировав рост на 115 806% по сравнению с 2019 годом. Самое поразительное в этом слове то, что оно с тех пор остается высоко в наших поисках, оставаясь в верхней части нашего списка слов в течение последних десяти месяцев - даже после того, как поиски других связанных терминов, таких как коронавирус и COVID-19 затихли", - указано в сообщении.

Сообщается, что также среди популярных слов были: "coronavirus" ("коронавирус") (в марте искали на 162 551% больше, чем в 2019 году), "defund" ("урезать финансирование"), "Mamba" ("Мамба"), "Kraken" ("Кракен"), "quarantine" ("карантин"), "antebellum" ("довоенный"), "schadenfreude" ("злорадство"), "asymptomatic" ("бессимптомный"), "irregardless" ("независимо от"), "icon" ("икона") и "malarkey" ("чушь").

Добавим ранее в ноябре составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2020 года года "lockdown" (локдаун).

Напомним, в 2019 году словом года по версии Merriam-Webster стало небинарное местоимение "они".