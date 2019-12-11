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Небінарний займенник "вони" став словом року за версією Merriam-Webster

Небінарний займенник "вони" став словом року за версією Merriam-Webster

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Укладачі американського словника Merriam-Webster (Мерріам-Вебстер) назвали "they" (особовий займенник "вони" для небінарних людей) словом року, оскільки воно стало найпопулярнішим на сайті тлумачного словника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Нещодавно американський словник додав нове визначення слова "вони", щоб воно відображало його значення, як особовий займенник однини для небінарних людей. Слово "вони" на веб-сайті Merriam-Webster в цьому році шукали в 313% більше, ніж у 2018 році", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що у березні британська поп-зірка Сем Сміт вийшов в небінарному образі, а у вересні підтвердив в Instagram, що потрібно використовувати займенник "вони" щодо нього. "Я розумію, що буде багато помилок, але все, що я прошу, будь ласка, спробуйте. Я сподіваюся, що ви зможете побачити мене, як я бачу себе зараз", - зазначив Сем Сміт.

Повідомляється, що також про свою небінарність заявила модель Catwalk Осло Грейс та модель Айеша Тан Джонс, що влаштувала мовчазний протест на шоу Gucci.

"Це відображає дивовижний факт: навіть базовий термін - особовий займенник - може піднятися на вершину даних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступними за популярністю були слова "імпічмент" і "quid pro quo", через слухання про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також вказано, що минулого року словник Collins також вжив слово "небінарний" як опис людей, які не ідентифікуються як чоловіки чи жінки. Однак, найпопулярнішим словосполученням у них в 2019-го став "кліматичні протести", через міжнародний протестний рух через зміни клімату.

Нагадаємо, в 2018 році словом року в Merriam-Webster було "справедливість".

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