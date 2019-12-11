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Небинарное местоимение "они" стало словом года по версии Merriam-Webster

Небинарное местоимение "они" стало словом года по версии Merriam-Webster

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Составители американского словаря Merriam-Webster (Мерриам-Вебстер) назвали "they" (личное местоимение "они" для небинарних людей) словом года, поскольку оно стало самым популярным на сайте толкового словаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Недавно американский словарь добавил новое определение слова "они", чтобы оно отражало его значение, как личное местоимение единственного числа для небинарних людей. Слово "они" на сайте Merriam-Webster в этом году искали в 313% больше, чем в 2018 году", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в марте британская поп-звезда Сэм Смит вышел в небинарном образе, а в сентябре подтвердил в Instagram, что нужно использовать местоимение "они" в отношении него. "Я понимаю, что будет много ошибок, но все, что я прошу, пожалуйста, попробуйте. Я надеюсь, что вы сможете увидеть меня, как я вижу себя сейчас", - отметил Сэм Смит.

Сообщается, что также о своей небинарнисти заявила модель Catwalk Осло Грейс и модель Айеша Тан Джонс, устроившая молчаливый протест на шоу Gucci.

"Это отражает удивительный факт: даже базовый термин - личное местоимение - может подняться на вершину данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующими по популярности были слова "импичмент" и "quid pro quo", из-за слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа.

Также указано, что в прошлом году словарь Collins также употребил слово "небинарний" как описание людей, которые не идентифицируются как мужчины или женщины. Однако, самым популярным словосочетанием у них в 2019 году стало "климатические протесты", из-за международного протестного движения из-за изменений климата.

Напомним, в 2018 году словом года в Merriam-Webster было "справедливость".

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