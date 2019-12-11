Небинарное местоимение "они" стало словом года по версии Merriam-Webster

"Недавно американский словарь добавил новое определение слова "они", чтобы оно отражало его значение, как личное местоимение единственного числа для небинарних людей. Слово "они" на сайте Merriam-Webster в этом году искали в 313% больше, чем в 2018 году", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в марте британская поп-звезда Сэм Смит вышел в небинарном образе, а в сентябре подтвердил в Instagram, что нужно использовать местоимение "они" в отношении него. "Я понимаю, что будет много ошибок, но все, что я прошу, пожалуйста, попробуйте. Я надеюсь, что вы сможете увидеть меня, как я вижу себя сейчас", - отметил Сэм Смит.

Сообщается, что также о своей небинарнисти заявила модель Catwalk Осло Грейс и модель Айеша Тан Джонс, устроившая молчаливый протест на шоу Gucci.

"Это отражает удивительный факт: даже базовый термин - личное местоимение - может подняться на вершину данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующими по популярности были слова "импичмент" и "quid pro quo", из-за слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа.

Также указано, что в прошлом году словарь Collins также употребил слово "небинарний" как описание людей, которые не идентифицируются как мужчины или женщины. Однако, самым популярным словосочетанием у них в 2019 году стало "климатические протесты", из-за международного протестного движения из-за изменений климата.

Напомним, в 2018 году словом года в Merriam-Webster было "справедливость".