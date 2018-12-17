"Справедливість" назвали словом 2018 року в США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Укладачі американського словника Мерріам-Вебстер назвали "justice" ("справедливість") словом 2018 року, оскільки воно стало найпопулярнішим на сайті тлумачного словника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Цього року "justice" користувачі шукали на 74% частіше, ніж у 2017 році. Укладачі відзначають, що слово має чимало значень - від юридичних до філософських", - повідомляє видання.
Як зазначає ЗМІ, українською це слово можна перекласти як "справедливість", "законність", "правосуддя".
"Цього року ідея справедливості опинилася в центрі загальнонаціональних дебатів у США: расова справедливість, соціальна, кримінальна, економічна. У будь-якій дискусії щодо цих питань, завжди постає питання: що саме ми розуміємо, коли використовуємо термін "справедливість", - йдеться на сайті словника.
Крім того, користувачі найчастіше шукали на сайті словника Мерріам-Вебстер: "Nationalism" ("Націоналізм"), "Pansexual" ("Пансексуальний"), "Lodestar" ("Полярна зірка"), "Epiphany" ("Прозріння"), "Feckless" ("Безвідповідальний", "Безпорадний"), "Laurel" (ім'я Лорель), "Pissant" ("Нікчема"), "Respect" ("Повага"), "Maverick" ("Інакодумець")
Як зазначили автори словника, іноді значення тих чи інших слів користувачі шукають частіше через вихід нової пісні чи появу інтернет-мему. Наприклад, зацікавленість у значенні слова "Epiphany", на їхню думку, пов'язана з виходом однойменної пісні корейського гурту BTS, а "Laurel" - з поширенням аудіомему, в якому користувачі по-різному чули одне й те ж слово.
Минулого року найпопулярнішим словом укладачі словника Мерріам-Вебстер назвали "фемінізм".
Нагадаємо, видавці британського словника Collinse обрали словом 2018 року “single-use” (з англ. “одноразовий”). Про це йдеться на сайті словника, який випускається видавництвом Harper Collins.
У 2017-му “словом року” назвали фразу “fake news” (фейкові новини), яка досі часто трапляється в повідомленнях у Twitter президента США Дональда Трампа.