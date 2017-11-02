Улюблена фраза Трампа стала "словом року"

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Видавництво словника англійської мови Collins, назвало словом 2017 року фразу "fake news" (фейкові новини – ред.), яка часто домінує в заголовках американських телеканалів, а також в Twitter президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як повідомляє видання, загалом у 2017 році серед мешканців країн світу використання фрази "fake news" збільшилось на 365%.

Навіть слово "Insta" (інста - ред.), пов'язане із соцмережею Instagram, і "fidget spinner" (спіннер - ред.) не змогли випередити у популярності улюблену фразу президента США.

Рейтинг популярних фраз видавництво проводить вже п’ятий рік поспіль – переможцями минулих років були слова "Brexit" (брексіт – ред.) та "Geek" (дивак, божевільний – ред.).

Варто зазначити, що згідно з підрахунками іншого американського видання, за 7 місяців від початку 2017 року Дональд Трамп написав "fake news" на своїй сторінці в Twitter 73 рази.

Найчастіше це стосувалось американських видань та ЗМІ, таких як New York Times, Washington Post та CNN.

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