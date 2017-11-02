Любимая фраза Трампа стала "словом года"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2593 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64766 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133060 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108588 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111030 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108934 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101551 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106111 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102844 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147799 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Любимая фраза Трампа стала "словом года"

Любимая фраза Трампа стала "словом года"

Киев  •  УНН

 • 24369 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Издательство словаря английского языка Collins, назвало словом 2017 года фразу "fake news" (фейковые новости - ред.), которая часто доминирует в заголовках американских телеканалов, а также в Twitter президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как сообщает издание, всего в 2017 году среди жителей стран мира использование фразы "fake news" увеличилось на 365%.

Даже слово "Insta" (Инста - ред.), связанное с соцсетью Instagram, и "fidget spinner" (спиннер - ред.) Не смогли опередить в популярности любимую фразу президента США.

Рейтинг популярных фраз издательство проводит уже пятый год подряд - победителями прошлых лет были слова "Brexit" (брексит - ред.) И "Geek" (чудак, сумасшедший - ред.).

Стоит отметить, что согласно подсчетам другого американского издания, за 7 месяцев с начала 2017 года Дональд Трамп написал "fake news" на своей странице в Twitter 73 раза.

Чаще всего это касалось американских изданий и СМИ, таких как New York Times, Washington Post и CNN.

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