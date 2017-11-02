Любимая фраза Трампа стала "словом года"

Как сообщает издание, всего в 2017 году среди жителей стран мира использование фразы "fake news" увеличилось на 365%.

Даже слово "Insta" (Инста - ред.), связанное с соцсетью Instagram, и "fidget spinner" (спиннер - ред.) Не смогли опередить в популярности любимую фразу президента США.

Рейтинг популярных фраз издательство проводит уже пятый год подряд - победителями прошлых лет были слова "Brexit" (брексит - ред.) И "Geek" (чудак, сумасшедший - ред.).

Стоит отметить, что согласно подсчетам другого американского издания, за 7 месяцев с начала 2017 года Дональд Трамп написал "fake news" на своей странице в Twitter 73 раза.

Чаще всего это касалось американских изданий и СМИ, таких как New York Times, Washington Post и CNN.