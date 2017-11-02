Любимая фраза Трампа стала "словом года"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Издательство словаря английского языка Collins, назвало словом 2017 года фразу "fake news" (фейковые новости - ред.), которая часто доминирует в заголовках американских телеканалов, а также в Twitter президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщает издание, всего в 2017 году среди жителей стран мира использование фразы "fake news" увеличилось на 365%.
Даже слово "Insta" (Инста - ред.), связанное с соцсетью Instagram, и "fidget spinner" (спиннер - ред.) Не смогли опередить в популярности любимую фразу президента США.
Рейтинг популярных фраз издательство проводит уже пятый год подряд - победителями прошлых лет были слова "Brexit" (брексит - ред.) И "Geek" (чудак, сумасшедший - ред.).
Стоит отметить, что согласно подсчетам другого американского издания, за 7 месяцев с начала 2017 года Дональд Трамп написал "fake news" на своей странице в Twitter 73 раза.
Чаще всего это касалось американских изданий и СМИ, таких как New York Times, Washington Post и CNN.