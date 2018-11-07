Collins Dictionary назвав слово року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Видавці британського словника Collinse обрали словом 2018 року “single-use” (з англ. “одноразовий”). Про це йдеться на сайті словника, який випускається видавництвом Harper Collins, передає УНН.
“Одноразовий” — термін, що описує предмети, безконтрольне розповсюдження яких несе відповідальність за завдання шкоди навколишньому середовищу та впливає на харчовий ланцюг, — словник Collinse назвав словом 2018 року“, — йдеться в повідомленні на сайті.
У видавництві зазначили, що прикметник часто вживають для позначення предметів з пластику або поліетилену, які зазвичай викидають одразу після використання.
Згідно з оприлюдненими матеріалами, з 2013 року частота вживання слова “одноразовий” зросла приблизно в чотири рази.
Нагадаємо, у 2017-му “словом року” назвали фразу “fake news” (фейкові новини), яка досі часто трапляється в повідомленнях у Twitter президента США Дональда Трампа.