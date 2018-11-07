Collins Dictionary назвал слово года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Издатели британского словаря Collinse выбрали словом 2018 года “single-use” (с англ. “одноразовый”). Об этом говорится на сайте словаря, который выпускается издательством Harper Collins, передает УНН.
"Одноразовый" - термин, описывающий предметы, бесконтрольное распространение которых несет ответственность за нанесение вреда окружающей среде и влияет на пищевую цепочку, - словарь Collinse назвал словом 2018", - говорится в сообщении на сайте.
В издательстве отметили, что прилагательное часто употребляют для обозначения предметов из пластика или полиэтилена, которые обычно выбрасывают сразу после использования.
Согласно обнародованным материалами, с 2013 года частота употребления слова «одноразовый» выросла примерно в четыре раза.
Напомним, в 2017-м "словом года" назвали фразу "fake news" (фейковые новости), которая до сих пор часто встречается в сообщениях в Twitter президента США Дональда Трампа.