"Справедливость" назвали словом 2018 года в США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Составители американского словаря Мерриам-Вебстер назвали "justice" ("справедливость") словом 2018 года, поскольку оно стало популярным на сайте толкового словаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“В этом году „justice“ пользователи искали на 74% чаще, чем в 2017 году. Составители отмечают, что слово имеет много значений — от юридических до философских”, — сообщает издание.
Как отмечает СМИ, на украинский это слово можно перевести как “справедливость”, “законность”, “правосудие”.
“В этом году идея справедливости оказалась в центре общенациональных дебатов в США: расовая справедливость, социальная, уголовная, экономическая. В любой дискуссии по этим вопросам, всегда встает вопрос: что именно мы понимаем, когда используем термин “справедливость”, — говорится на сайте словаря.
Кроме того, пользователи чаще всего искали на сайте словаря Мерриам-Вебстер: “Nationalism” (“Национализм”), “Pansexual” (“Пансексуальний”), “Lodestar” (“Полярная звезда”), “Epiphany” (“Прозрение”), “Feckless” (“Безответственный”, “Беспомощный”), “Laurel” (имя Лорель), “Pissant” (“Ничтожество”), “Respect” (“Уважение”), “Maverick” (“инакомыслящий”).
Как отметили авторы словаря, иногда значение тех или иных слов пользователи ищут чаще из-за выхода новой песни или появление интернет-мема. Например, заинтересованность в значении слова “Epiphany”, по их мнению, связана с выходом одноименной песни корейского группы BTS, а “Laurel” — с распространением аудиомема, в котором пользователи по-разному слышали одно и то же слово.
В прошлом году самым популярным словом составители словаря Мерриам-Вебстер назвали “феминизм”.
Напомним, издатели британского словаря Collinse выбрали словом 2018 “single-use” (с англ. “Одноразовый”). Об этом говорится на сайте словаря, который выпускается издательством Harper Collins.
В 2017-м “словом года” назвали фразу “fake news” (фейковые новости), до сих пор часто случается в сообщениях в Twitter президента США Дональда Трампа.