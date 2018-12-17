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"Справедливость" назвали словом 2018 года в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Составители американского словаря Мерриам-Вебстер назвали "justice" ("справедливость") словом 2018 года, поскольку оно стало популярным на сайте толкового словаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Справедливость" назвали словом 2018 года в США

“В этом году „justice“ пользователи искали на 74% чаще, чем в 2017 году. Составители отмечают, что слово имеет много значений — от юридических до философских”, — сообщает издание.

Как отмечает СМИ, на украинский это слово можно перевести как “справедливость”, “законность”, “правосудие”.

“В этом году идея справедливости оказалась в центре общенациональных дебатов в США: расовая справедливость, социальная, уголовная, экономическая. В любой дискуссии по этим вопросам, всегда встает вопрос: что именно мы понимаем, когда используем термин “справедливость”, — говорится на сайте словаря.

Кроме того, пользователи чаще всего искали на сайте словаря Мерриам-Вебстер: “Nationalism” (“Национализм”), “Pansexual” (“Пансексуальний”), “Lodestar” (“Полярная звезда”), “Epiphany” (“Прозрение”), “Feckless” (“Безответственный”, “Беспомощный”), “Laurel” (имя Лорель), “Pissant” (“Ничтожество”), “Respect” (“Уважение”), “Maverick” (“инакомыслящий”).

Как отметили авторы словаря, иногда значение тех или иных слов пользователи ищут чаще из-за выхода новой песни или появление интернет-мема. Например, заинтересованность в значении слова “Epiphany”, по их мнению, связана с выходом одноименной песни корейского группы BTS, а “Laurel” — с распространением аудиомема, в котором пользователи по-разному слышали одно и то же слово.

В прошлом году самым популярным словом составители словаря Мерриам-Вебстер назвали “феминизм”.

Напомним, издатели британского словаря Collinse выбрали словом 2018 “single-use” (с англ. “Одноразовый”). Об этом говорится на сайте словаря, который выпускается издательством Harper Collins.

В 2017-м “словом года” назвали фразу “fake news” (фейковые новости), до сих пор часто случается в сообщениях в Twitter президента США Дональда Трампа.

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