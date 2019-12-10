Популярнішою за Зеленського серед українців у пошуку Google стала тільки Гра престолів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українці в 2019 році найчастіше шукали в Google “Гру престолів”, “Зеленського” та “Юлію Началову”. Про це повідомили в Google блог, передає УНН.
“Найпопулярнішим пошуковим запитом 2019 року в Google Україна став „Гра престолов 8 сезон“ — фінальний сезон культового серіалу. Другий за популярністю — запит „Зеленский“, а на третьому місці — „Юлия Началова“. Крім того, українських користувачів Google цікавили результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасію Заворотнюк, серіал „Чорнобиль“ і конкурс „Євробачення 2019“”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для визначення найпопулярніших запитів проаналізували мільйони пошукових запитів українських користувачів.
Вказано, що найчастіше в категорії “Персона” українці шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка, а також MARUV, Потапа і Біллі Айліш. Найбільше запитів щодо людей, що померли в 2019 році, було про Юлію Началову, реп-виконавця Децла і фешн-директора московського ЦУМ-у Аллу Вербер.
Найпопулярнішим фільмом виявився психологічний трилер за мотивами коміксів “Джокер”, історична повість “Захар Беркут” і новий фільм Квентіна Тарантіно “Одного разу в Голлівуді”. Також українці шукали пісенний конкурс “Євробачення”.
“Покупкою року” в Україні став новий iPhone 11; також українці цікавилися, де купити автокрісло і бустер, а також купівлею квитків МАУ і “Укрзалізниця”, — вказано у повідомленні.
Окрім того, часто серед запитів фігурували питання на кшталт, що таке томос, подагра, формула Штайнмайера, зона 51 та сонний параліч. Українці намагалися з’ясувати, як зробити Instagram темним, дізнатись свій номер телефону, перевірити себе в списках виборців, зав’язати шнурки і як говорять тварини. Також їх цікавило, чому падає долар, чому Зеленський не прийшов на стадіон, чому в Києві туман і чому скисає молоко.
Нагадаємо, новий пошуковий алгоритм Google почав розуміти українську.