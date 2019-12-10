Новий пошуковий алгоритм Google почав розуміти українську
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Google BERT – інтуїтивний пошуковий алгоритм – тепер може вгадувати потрібні пошукові запити на більш ніж 70 мовах, зокрема й українською. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"BERT, наш новий спосіб пошуку в Google для кращого розуміння мови, тепер поширюється на більш ніж 70 мов по всьому світу. Спочатку він був запущений у жовтні для англійської…" – зазначили у компанії.
Так, крім української мови, також з'явилися португальська, пенджабська, румунська, російська, сербська, сингальська, словацька, словенська, суахілі, шведська, тагальська, таджицька, тамільська, телугу, тайська, турецька, урду, узбецька, в'єтнамська та багато інших.
Як раніше повідомляв УНН, американська транснаціональна корпорація Google заявила про початок використання нового удосконаленого пошукового алгоритму під назвою BERT, завдяки якому користувачі зможуть адаптувати пошук під себе, а сама пошукова система буде краще розуміти контекст запиту.
Алгоритм Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – це пошук, спрямований на розуміння складних пошукових запитів, незалежно від того, як вони написані та які слова використані.