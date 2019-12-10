Новый поисковый алгоритм Google начал понимать украинский

"BERT, наш новый способ поиска в Google для лучшего понимания языка, теперь распространяется на более чем 70 языков по всему миру. Сначала он был запущен в октябре для английского..." - отметили в компании.

Так, кроме украинского языка, также появились португальский, пенджабский, румынский, русский, сербский, сингальский, словацкий, словенский, суахили, шведский, тагальский, таджикский, тамильский, телугу, тайский, турецкий, урду, узбекский, вьетнамский и много других.

Как ранее сообщал УНН, американская транснациональная корпорация Google заявила о начале использования нового усовершенствованного поискового алгоритма под названием BERT, благодаря которому пользователи смогут адаптировать поиск под себя, а сама поисковая система будет лучше понимать контекст запроса.

Алгоритм Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - это поиск, направленный на понимание сложных поисковых запросов, независимо от того, как они написаны и какие слова использованы.