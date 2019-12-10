Популярнее Зеленского среди украинцев в поиске Google стала только Игра престолов

“Самым популярным поисковым запросом 2019 году в Google Украине стал „Игра престолов 8 сезон“ — финальный сезон культового сериала. Второй по популярности — запрос „Зеленский“, а на третьем месте — „Юлия Началова“. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал „Чернобыль“ и конкурс „Евровидение 2019“”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения самых популярных запросов проанализировали миллионы поисковых запросов украинских пользователей.

Указано, что чаще всего в категории “Персона” украинцы искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко, а также MARUV, Потапа и Билли Айлиш. Больше всего запросов людей, умерших в 2019 году, было о Юлии Началовой, рэп-исполнителя Децле и фэшн-директоре московского ЦУМ-а Аллу Вербер.

Самым популярным фильмом оказался психологический триллер по мотивам комиксов “Джокер”, историческая повесть “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”. Также украинцы искали песенный конкурс “Евровидение”.

“Покупкой года” в Украине стал новый iPhone 11; также украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и “Укрзализныця”, — указано в сообщении.

Кроме того, часто среди запросов фигурировали вопросы типа, что такое томос, подагра, формула Штайнмайера, зона 51 и сонный паралич. Украинцы пытались выяснить, как сделать Instagram темным, узнать свой номер телефона, проверить себя в списках избирателей, завязать шнурки и как говорят животные. Также их интересовало, почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион, почему в Киеве туман и почему скисает молоко.

Напомним, новый поисковый алгоритм Google начал понимать украинский.