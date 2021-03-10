Роскомнадзор распорядился замедлить скорость работы Twitter в России

Цитата

“С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

“В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Площадкам Facebook и Twitter грозит штраф по 12 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами выйти на акцию протеста в Москве. Штрафы грозят также Telegram и TikTok.



Что было ранее

На прошлой неделе суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей холдинг Mail.ru Group (владелец “Одноклассников” — ред.) за отказ удалить данные, запрещенные к публичному распространению в РФ. Речь идет о постах в соцсети “Одноклассники” с призывами принять участие в протестной акции, прошедшей 23 января в поддержку Алексея Навального.

Дело Алексея Навального

Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы “Новичок” и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он и его жена Юлия 17 января вернулся в Россию. Оппозиционера сразу же задержали, а затем арестовали на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу “Ив Роше”.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

После ареста и суда во многих городах России сторонники Навального вышли на улицы в его поддержку.

Акции проходили 23, 31 января и 2 февраля — после суда. Во время них было задержано около 12 тыс. человек, сообщал “ОВД-Инфо”.