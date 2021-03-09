Facebook і Twitter у РФ загрожують мільйонні штрафи через відмову видаляти повідомлення про протести

Деталі

Так, у базі даних суду розміщені три протоколи стосовно Facebook і три стосовно Twitter за ч. 2 ст. 13.41 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ - порушення порядку обмеження доступу до інформації, доступ до якої підлягає обмеженню відповідно до законодавства РФ про інформацію. По кожному з протоколів компаніям загрожує штраф від 800 тис. до 4 млн рублів (301 тис. - 1,5 млн грн). Розгляд цих протоколів призначено на 2 квітня.

Окрім того, за даними суду, щодо Telegram було складено два протоколи за ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ, і щодо TikTok - один протокол.

Що було раніше

Минулого тижня суд у Москві оштрафував на 4 млн рублів холдинг Mail.ru Group (власник "Однокласників" - ред.) за відмову видалити дані, заборонені до публічного розповсюдження в РФ. Йдеться про пости в соцмережі "Однокласники" із закликами взяти участь у протестній акції, що пройшла 23 січня в підтримку Олексія Навального.

Справа Олексія Навального

Навальний в серпні був отруєний в Росії забороненою бойовою отруйною речовиною з групи "Новачок" і потім перевезений на лікування до Німеччини. Після курсу реабілітації він і його дружина Юлія 17 січня повернувся в Росію. Опозиціонер відразу ж був затриманий, а потім заарештований на 30 діб. Представники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) заявили, що опозиціонер перебував у розшуку за порушення умовного терміну покарання у справі "Ів Роше".

2 лютого Симоновський районний суд Москви замінив політику Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний і відправив його в колонію на два роки і вісім місяців.

Після арешту і суду в багатьох містах Росії прихильники Навального вийшли на вулиці на його підтримку. Акції проходили 23, 31 січня і 2 лютого - після суду. Під час них було затримано близько 12 тис. осіб, повідомляв "ОВД-Инфо".