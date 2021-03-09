Facebook и Twitter в РФ угрожают миллионные штрафы за отказ удалять сообщения о протестах

Детали

Так, в базе данных суда размешены три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ - нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации. По каждому из протоколов компании грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей (301 тыс. – 1,5 млн грн).

Рассмотрение этих протоколов назначено на 2 апреля.

Кроме того, по данным суда, в отношении Telegram было составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ, и в отношении TikTok - один протокол.

Что было ранее

На прошлой неделе суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей холдинг Mail.ru Group (владелец "Одноклассников" - ред.) за отказ удалить данные, запрещенные к публичному распространению в РФ. Речь идет о постах в соцсети "Одноклассники" с призывами принять участие в протестной акции, прошедшей 23 января в поддержку Алексея Навального.

Дело Алексея Навального

Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы “Новичок” и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он и его жена Юлия 17 января вернулся в Россию. Оппозиционера сразу же задержали, а затем арестовали на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу “Ив Роше”.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

После ареста и суда во многих городах России сторонники Навального вышли на улицы в его поддержку. Акции проходили 23, 31 января и 2 февраля - после суда. Во время них было задержано около 12 тыс. человек, сообщал "ОВД-Инфо".