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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47275 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65725 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В России говорят о возможном замедлении работы Facebook, Instagram и YouTube

В России говорят о возможном замедлении работы Facebook, Instagram и YouTube

Киев  •  УНН

 • 19908 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В соседней России не исключают применения технических мер для замедления работы на территории страны других соцсетей, кроме Twitter, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя председателя "Роскомнадзора" Вадима Субботина, передает УНН.

Что известно

Роскомнадзор предупреждает, что замедление соцсетей Facebook, Instagram, YouTube может произойти, если они откажутся удалять запрещен в России контент.

По словам Субботина, в настоящее время в административных судах рассматриваются случаи отказа от удаления запрещенной информации несколькими социальными сетями — Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Вадим Субботин не исключил, что если Twitter не пойдет на выполнение требования российских законов, то доступ к нему будет полностью ограничено. Заместитель председателя “Роскомнадзора” подчеркнул, что технические возможности для этого есть.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать через месяц работу Twitter в России, если платформа откажется удалить запрещенную информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России, объяснив это тем, что соцсеть не приводит к удалению публикации с запрещенными сведениями. В публикации “Коммерсанта” отмечается, что решение Роскомнадзора совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников Рунета — от “Почты России” в банки.

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