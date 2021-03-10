При спробі загальмувати роботу Twitter у Росії - від Роскомнадзора постраждали сайти пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Роскомнадзор в рамках обмеження швидкості роботи Twitter уповільнив роботу сайтів, в доменних іменах яких є поєднання t.co (це один з доменів, які використовуються Twitter). Увагу на це звернув автор безкоштовного сервісу обходу блокування AntiZapret, відомий під псевдонімом ValdikSS, передає УНН.
Деталі
За словами дослідника, уповільнена робота сайтів githubusercontent.com (один з доменів Github), а також rt.com (пропагандистський телеканал Russia Today), reddit.com (соціальний новинний сайт Reddit), microsoft.com (компанія Microsoft).
“Провів більше тестів. Порівняння доменів відбувається по підрядку, шукається рядок „https://t.co“ (короткий домен твіттера). Будь-домен, що містить в будь-якому місці рядок https://t.co, сповільнюється. У Github — http://githubusercontent.com”, — зазначив експерт.
Як помітили користувачі мережі, під це обмеження також потрапив новинний сайт про спорт.
Контекст
Вранці 10 березня Роскомнадзор оголосив про те, що почав уповільнювати швидкість роботи Twitter, обгрунтувавши це тим, що соцмережа не буде видаляти протиправний контент. Як зазначив ValdikSS, швидкість обмежують по іменах доменів, через DPI.
На фоні дій Роскомнадзора проти Twitter перестали відкриватися багато державних сайтів, в тому числі Кремля, уряду, Держдуми і самого Роскомнадзора. В уряді пов’язали збої з неполадками в роботі обладнання “Ростелекома”.