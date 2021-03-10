У Росії на певний час перестали працювати сайти Кремля, Держдуми, уряду та ряду установ

Деталі

Також з перебоями працюють або не працюють взагалі офіційні сайти уряду, прем’єр-міністра, Ради Федерації, Держдуми і Роскомнадзора.

Причини події поки що неясні. Користувачі сайту Downdetector скаржаться на збої в роботі у “Ростелекома” — одного з найбільших провайдерів країни, який в тому числі надає послуги хостингу.

Контекст

Це сталося на тлі того, що Роскомнадзор почав уповільнювати роботу Twitter через те, що соцмережа не буде видаляти твіти на вимогу відомства. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як сказано в релізі, приводом послужило невидалений соцмережею з 2017 року контенту, який “схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів”.

Пізніше відомство уточнило, що обмеження буду торкатися тільки фото і відео, уповільнювати передачу тексту не будуть. Роскомнадзор пригрозив блокуванням, якщо соцмережа буде і далі ігнорувати вимоги відомства.