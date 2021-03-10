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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 60391 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81713 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112019 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147383 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196949 просмотра

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3 марта, 04:20 • 194080 просмотра

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В России на некоторое время перестали работать сайты Кремля, Госдумы, правительства и ряда учреждений

В России на некоторое время перестали работать сайты Кремля, Госдумы, правительства и ряда учреждений

Киев  •  УНН

 • 19046 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Официальный сайт Кремля kremlin.ru перестал работать у многих пользователей в России и за рубежом, пишет УНН со ссылкой на ряд СМИ, в частности Meduza.

Детали

Также с перебоями работают или не работают вообще официальные сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.

Причины произошедшего пока не ясны. Пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у “Ростелекома” — одного из крупнейших провайдеров страны, в том числе предоставляющего услуги хостинга.

Контекст

Это произошло на фоне того, что Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter из-за того, что соцсеть не удаляет твиты по требованию ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в релизе, поводом послужило неудаление соцсетью с 2017 года контента, “склоняющего несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств”.

Позднее ведомство уточнило, что ограничения буду касаться только фото и видео, замедлять передачу текста не будут. Роскомнадзор пригрозил блокировкой, если соцсеть будет и дальше игнорировать требования ведомства.

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