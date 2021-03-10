В России на некоторое время перестали работать сайты Кремля, Госдумы, правительства и ряда учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Официальный сайт Кремля kremlin.ru перестал работать у многих пользователей в России и за рубежом, пишет УНН со ссылкой на ряд СМИ, в частности Meduza.
Детали
Также с перебоями работают или не работают вообще официальные сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.
Причины произошедшего пока не ясны. Пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у “Ростелекома” — одного из крупнейших провайдеров страны, в том числе предоставляющего услуги хостинга.
Контекст
Это произошло на фоне того, что Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter из-за того, что соцсеть не удаляет твиты по требованию ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сказано в релизе, поводом послужило неудаление соцсетью с 2017 года контента, “склоняющего несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств”.
Позднее ведомство уточнило, что ограничения буду касаться только фото и видео, замедлять передачу текста не будут. Роскомнадзор пригрозил блокировкой, если соцсеть будет и дальше игнорировать требования ведомства.