При попытке затормозить работу Twitter в России - от Роскомнадзора пострадали сайты пропагандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Роскомнадзор в рамках ограничения скорости работы Twitter замедлил работу сайтов, в доменных именах которых есть сочетание t.co (это один из доменов, используемых Twitter). Внимание на это обратил создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret, известный под псевдонимом ValdikSS, передает УНН.
Детали
По словам исследователя, замедлена работа сайтов githubusercontent.com (один из доменов Github), а также rt.com (пропагандистский телеканал Russia Today), reddit.com (социальный новостной сайт Reddit), microsoft.com (компания Microsoft).
“Провёл больше тестов. Сравнение доменов происходит по подстроке, ищется строка „https://t.co“ (короткий домен твиттера). Любой домен, содержащий в каком-либо месте строку https://t.co, замедляется. У Github — http://githubusercontent.com”, — отметил эксперт.
Как заметили пользователи сети, под это ограничение также попал новостной сайт о спорте.
Контекст
Утром 10 марта Роскомнадзор объявил о том, что начал замедлять скорость работы Twitter, обосновав это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент. Как отметил ValdikSS, скорость ограничивают по именам доменов, через DPI.
На фоне действий Роскомнадзора против Twitter перестали открываться многие государственные сайты, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора. В правительстве связали сбои с неполадками в работе оборудования “Ростелекома”.