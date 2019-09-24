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У РФ почали монтувати обладнання для ізоляції Рунету

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Пілотний проект Роскомнагляду щодо тестування обладнання для реалізації закону щодо сталої роботи російського сегмента інтернету (Рунету) закінчиться в середині жовтня. Про це повідомив у вівторок журналістам глава відомства Олександр Жаров, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Наразі здійснюється монтаж обладнання на мережах основних операторів зв'язку, і ми з кінця вересня протягом декількох тижнів будемо його тестувати. Тестувати ми будемо його, як і говорили завжди, в тісній співпраці з операторами зв'язку обережно, тобто ми будемо спочатку проводити технічну перевірку, впливає на трафік, не впливає на трафік, чи всі сервіси працюють успішно. І потім вже протестуємо його в бойовому режимі. Поки все йде нормально, коли експеримент завершиться, я розповім про результати", - сказав Жаров.

Також, він зазначив, що завершення тестування планується в середині жовтня.

За його словами, мова йде про проведення тесту в одному регіоні РФ. Інформація, про який саме йдеться суб’єкт, не розголошується.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про забезпечення сталої роботи російського сегменту інтернету (Рунету) в разі його відключення від глобальної інфраструктури Всесвітньої мережі.

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