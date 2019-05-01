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Путін підписав закон про ізоляцію Рунета

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про забезпечення сталої роботи російського сегмента інтернету (Рунета) в разі його відключення від глобальної інфраструктури Всесвітньої мережі. Відповідний документ опублікований сьогодні на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН.

Положення закону передбачають створення національної системи маршрутизації інтернет-трафіку, замикаючи його всередині країни. За версією авторів закону, це заділ на "чорний день". Суть зваключается в тому, що якщо хтось атакує (пригрозить обмежити або відключити) російський сегмент інтернету, Роскомнагляд візьме централізоване управління на себе.

Відомство буде фільтрувати весь інтернет-трафік через спеціальні системи блокування, які будуть безкоштовно роздані операторам зв'язку.

Документ набуде чинності з листопада 2019 року, за винятком положень про криптографічний захист інформації та національній системі доменних імен, які почнуть чинності 1 січня 2021 року.

Як повідомляв УНН, державна дума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон про "Забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії.

Нагадаємо, Рада Федерації РФ схвалила закон про забезпечення сталої роботи російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної інфраструктури всесвітньої мережі.

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