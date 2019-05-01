Путин подписал закон об изоляции Рунета

Положения закона предусматривают создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, замыкая его внутри страны. По версии авторов закона, это задел на “черный день”. Суть заключается в том, что если кто-то атакует (пригрозит ограничить или отключить) российский сегмент интернета, Роскомнадзор возьмет централизованное управление на себя.

Ведомство будет фильтровать весь интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно розданы операторам связи.

Документ вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.

Как сообщал УНН, государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об “Обеспечении безопасного и устойчивого функционирования” интернета на территории России.



Напомним, Совет Федерации РФ одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.



