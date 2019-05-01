Путин подписал закон об изоляции Рунета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, передает УНН.
Положения закона предусматривают создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, замыкая его внутри страны. По версии авторов закона, это задел на “черный день”. Суть заключается в том, что если кто-то атакует (пригрозит ограничить или отключить) российский сегмент интернета, Роскомнадзор возьмет централизованное управление на себя.
Ведомство будет фильтровать весь интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно розданы операторам связи.
Документ вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.
Как сообщал УНН, государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об “Обеспечении безопасного и устойчивого функционирования” интернета на территории России.
Напомним, Совет Федерации РФ одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.