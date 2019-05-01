Путин подписал закон об изоляции Рунета

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106731 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110744 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113447 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114353 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115191 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140118 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130359 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

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Путин подписал закон об изоляции Рунета

Путин подписал закон об изоляции Рунета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, передает УНН.

Положения закона предусматривают создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, замыкая его внутри страны. По версии авторов закона, это задел на “черный день”. Суть заключается в том, что если кто-то атакует (пригрозит ограничить или отключить) российский сегмент интернета, Роскомнадзор возьмет централизованное управление на себя.

Ведомство будет фильтровать весь интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно розданы операторам связи.

Документ вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.

Как сообщал УНН, государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об “Обеспечении безопасного и устойчивого функционирования” интернета на территории России.

Напомним, Совет Федерации РФ одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

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