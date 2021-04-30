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Росія грозиться заблокувати Twitter уже з 15 травня

Росія грозиться заблокувати Twitter уже з 15 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Роскомнагляді заявили, що Twitter зобов'язаний видалити всю заборонену інформацію в термін до 15 травня. В іншому випадку соцмережа може бути заблокована на території Росії, інформує УНН.

Деталі

На сайті наглядового відомства РФ повідомляється, що з моменту ухвалення рішення про уповільнення трафіку Twitter адміністрація соціальної мережі видалила або заблокувала 60% матеріалів із забороненою в Росії інформацією (дитячою порнографією, пронаркотичним і суїцидальним контентом).

У Роскомнагляді уточнили, що за час вжиття обмежувальних заходів відомство виявило в соцмережі понад 900 нових заборонених матеріалів, середній час реагування соцмережі на вимоги Роскомнагляду за нововиявленими матеріалами, як вказано, становить 81 годину, а це "не відповідає вимозі законодавства". Відповідно до російського закону на видалення відводиться 24 години.

Що було раніше

10 березня регулятор у РФ оголосив, що уповільнює роботу Twitter для всіх мобільних пристроїв і для 50% комп'ютерів. Обмеження в основному торкнулися графічних зображень, відео- та аудіоконтенту. Уже наступного дня ЗМІ повідомляли, що попри обіцяне Роскомнаглядом "уповільнення" Twitter, ресурс працює в Росії як і раніше.

Невдовзі після введення обмежень відбулися збої в роботі сайтів Кремля, Держдуми РФ, уряду РФ, Роскомнагляду, російських МВС, Генпрокуратури, Слідчого комітету і низки інших міністерств і відомств, а також в роботі YouTube, Google, Яндекс і МТС. Також з'явилися повідомлення про повільну роботу всіх сайтів з "t.co" в домені.

За даними Роскомнагляду, у Twitter було виявлено понад 3,1 тис. матеріалів, які регулятор порахував забороненою інформацією. Всього регулятор направив адміністрації соцмережі понад 28 тис. вимог про видалення певного контенту.

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