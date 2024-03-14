рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Российские военные за прошедшие сутки, 13 марта, обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, ударили 15 раз по жилому сектору, двое местных жителей получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, за сутки армия рф нанесла 15 ударов по жилому сектору, 1 372 удара - по линии соприкосновения.

Под огнем находились 8 населенных пунктов: город Часов Яр, поселок Нью-Йорк, села Острое, Максимовка, Нетайлово, Новоселовка, Романовка, Соловьево.

В результате вражеских атак повреждены 27 жилых домов и хозяйственная постройка.

На село Максимовка россияне сбросили три управляемые авиабомбы, из которых одна КАБ-1500. Ранен человек, разрушено по меньшей мере 10 домов.

В Нью-Йорке в результате попадания авиабомбы КАБ-250 повреждены 14 частных домов.

Кроме того, из артиллерии россияне накрыли Часов Яр, ранили гражданское лицо.

Также по селу Романовка враг бил из "Градов", снаряды попали в два частных дома.

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