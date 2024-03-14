рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  20912 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  114732 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  115462 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  121718 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  118895 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108053 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122571 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121031 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118881 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31095 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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11 марта 2024, 08:40  •  240517 просмотра

рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Вчера российские военные обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области, атаковав 15 раз жилые кварталы и ранив 2 мирных жителей.

Война •   •  20600 просмотра
рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами

Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"

В правительстве Молдовы заявили, что рф нарушает законы, печатая избирательные бюллетени в регионе Приднестровья накануне своих президентских "выборов".

Новости Мира •   •  17204 просмотра
Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"

путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля

После того, как путин повторил о ядерной доктрине рф, Белый дом назвал риторику россии безответственной на протяжении всего конфликта, отметив, что россия коварно вторглась в Украину.

Война •   •  19273 просмотра
путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля

На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко

Ситуация на белорусской границе полностью контролируется, перемещение техники и личного состава не наблюдается, но на границе с россией сохраняется угроза появления вражеских российских диверсионных групп, особенно в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  17489 просмотра
На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко

россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины: выведены из строя передатчики телерадиовещания

Российские военные удары повредили передатчики в Сумской области, что временно привело к отключению украинского теле- и радиосигнала в части региона.

Война •   •  16915 просмотра
россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины: выведены из строя передатчики телерадиовещания

Минфин: с начала года Украина направила более 75 млрд грн на соцвыплаты

В январе-феврале 2024 года на социальные выплаты, в частности пенсии, поддержку малообеспеченных семей, льготы и жилищные субсидии, социальную защиту детей, семей и людей с инвалидностью, из государственного бюджета было выделено 75,3 млрд грн.

Общество •   •  16469 просмотра
Минфин: с начала года Украина направила более 75 млрд грн на соцвыплаты

На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 56 боевых столкновений, потери противника составили 408 человек личного состава и 32 единицы вооружения и военной техники.

Война •   •  16782 просмотра
На Таврическом направлении ситуация напряженная, но контролируемая, за сутки произошло 56 боевых столкновений - Тарнавский

Армия рф утром атаковала Херсон, попала в гараж автотранспортного предприятия

Российские оккупанты атаковали Херсон утром, повредив и сжегши автомобили в гараже автотранспортного предприятия.

Война •   •  14395 просмотра
Армия рф утром атаковала Херсон, попала в гараж автотранспортного предприятия

Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент

В Харьковской области задержали российского агента, который планировал взорвать железнодорожные пути с помощью самодельного взрывного устройства.

Война •   •  14217 просмотра
Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент

На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга

Российские войска уже более трех недель безуспешно пытаются зачистить плацдармы украинских сил на левом берегу Днепра на юге.

Война •   •  13945 просмотра
На левобережье Днепра враг группами до отделения более трех недель делает попытки зачистить наши плацдармы - Силы обороны Юга