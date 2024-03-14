Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела
Сегодня День украинского добровольца: роль украинских добровольцев в отражении российской агрессии
рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму
Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда
российская тактическая авиация зафиксирована на северо-востоке
Ракетный удар в Харькове: есть повреждения
14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки
На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами
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российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области
рф совершила 290 обстрелов 7 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома и инфраструктуру.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 93 залповых обстрела
За минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также 93 раза открывала огонь из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Сегодня День украинского добровольца: роль украинских добровольцев в отражении российской агрессии
Сегодня, 14 марта, отмечается День украинского добровольца. История современного добровольческого движения в Украине началась именно 15 марта 2014 года, когда 500 представителей Самообороны Майдана отправились на полигон в Нижних Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.
рф распространяет фейк об иностранных наблюдателях на фейковых "выборах" в Крыму
рф распространяет "новость" о присутствии иностранных наблюдателей на нелегитимных "выборах" во временно оккупированном Крыму, тогда как на самом деле ни одна авторитетная международная организация не направила своих наблюдателей на эти псевдовыборы.
Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда
Во время осмотра грузовика из Венгрии на таможенном посту "Тиса" таможенники изъяли более 3250 единиц новой одежды и 737 пар обуви, скрытых под тюками с секонд-хендом.
российская тактическая авиация зафиксирована на северо-востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.
Ракетный удар в Харькове: есть повреждения
российские войска запустили ракету С-300 по Шевченковскому району Харькова, нанеся ущерб нежилым гражданским помещениям, но обошлось без жертв среди населения.
14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки
Сегодня, 14 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня рек или борьбы против плотин. Событие было основано с целью повышения осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистемы рек и привлечения человечества к борьбе с плотинами.
На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами
рф атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумской области с помощью беспилотников и ракет.
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов
Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.