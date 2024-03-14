российские войска совершили 290 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области

За последние сутки российские военные нанесли 290 ударов по 7 городам и селам Запорожской области.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Военнослужащие рф всадили 4 авиаснарядами по Роботино, Малой Токмачке и Гуляйполю, осуществили 6 РСЗО-обстрелов Роботино, а также атаковали 84 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку - заявил Иван Федоров.

Также 196 артударов было направлено на территории Гуляйполя, Роботино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки Левадного и Горького.

Инцидент привел к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

К счастью, гражданское население не пострадало.

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