россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

российские военные за прошедшие сутки нанесли 405 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Гуляйполя ранения получили два человека. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Женщины 63 и 77 лет получили ранения в результате вражеского артобстрела Гуляйполя. Им оказана необходимая медицинская помощь - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, рашисты совершили 9 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Новоданиловки, Новоандреевки и Роботино, а также атаковали 92 беспилотниками Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку и Роботино.

304 артудара пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Малиновки, Чаривного, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел.

"Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указал глава ОВА.

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