россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив дома и ранив трех человек, сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Дудчаны, Шевченковку, Крещеновку, Золотую Балку, Днепровское, Янтарное, Львовское, Степановку, Станислав, Садовое, Тягинку, Чайкино, Одрадокаменку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В Херсоне в результате обстрелов повреждены 8 многоэтажек и 2 частных дома, админздание, хозяйственное сооружение и гараж. В результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку и сельхозтехнику, сообщил он.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - указал Прокудин в Telegram.

Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый