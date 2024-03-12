Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

Российские войска в очередной раз за день обстреляли Херсон, ранив 42-летнего мужчину, которого доставили в больницу со взрывной травмой, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"Российские войска в очередной раз за день бьют по Херсону. В результате очередного обстрела пострадал 42-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу со взрывной травмой", - сообщили в Херсонской ОВА в Telegram.

Сейчас медики проводят обследование и оказывают помощь раненому херсонцу, указали в ОВА.

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых