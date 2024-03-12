В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и жилые кварталы, есть погибший и 3 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив более десятка частных домов, учебное заведение, один человек погиб и трое получили ранения, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Республиканец, Качкаровку, Велетенское, Красный Маяк, Станислав, Крупицу, Одрадокаменку, Змиевку, Днепровское, Львово, Ивановку, Понятовку, Берислав, Тягинку, Зимовник и город Херсон.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 13 частных домов. В Херсоне в результате обстрелов поврежден частный дом и автомобиль", - сообщил Прокудин в Telegram.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области, по его данным, были зафиксированы попадания в учебное заведение и хозяйственные постройки.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - отметил Прокудин.

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