РФ за неделю атаковала Украину до 1900 дронами, сбито более 90%, но нужно усиливать — Зеленский

Киев • УНН

 • 792 просмотра

За неделю РФ выпустила 1900 дронов, 1400 авиабомб и 60 ракет. ПВО сбивает более 90% беспилотников, а ЕС готовит новые пакеты помощи и санкций.

РФ за неделю атаковала Украину до 1900 дронами, сбито более 90%, но нужно усиливать — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что рф за неделю атаковала Украину до 1900 дронами, а также до 60 ракетами и до 1400 КАБами, сбитие беспилотников - более 90%, но следует постоянно наращивать процент, в том числе с баллистикой, о чем написал в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

В течение прошлой недели рф выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов

- написал Зеленский.

По его словам, "это подчеркивает, насколько своевременными являются новые взносы партнеров в программу PURL, а также одобрение 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре".

Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбития дронов – более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, и не только в сбитии дронов, но и баллистики. Каждая дополнительная поставка ракет к ПВО – это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура

- отметил Зеленский.

