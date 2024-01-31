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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 09:00  •  81995 просмотра

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Силы обороны юга Украины продолжают отбивать российские атаки возле села Крынки в Херсонской области, нанося потери российским войскам, которые пытаются выбить их с плацдарма на левом берегу.

Российские оккупанты время от времени увеличивают количество штурмов возле села Крынки и пытаются выбить Силы обороны с плацдарма, который закреплен за ними на левом берегу Херсонской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Время от времени они увеличивают количество штурмов, попыток проведения штурмовых действий. Они действительно пытаются выбить Силы обороны с плацдарма, который закреплен за нами на левом берегу. Но это очень не стабильный показатель

- сказала Гуменюк в ответ на вопрос, какая ситуация возле села Крынки, продолжают ли россияне атаки.

Гуменюк отметила, что в один день происходит один штурм, в другой день - шесть.

"За прошедшие сутки (29 января – ред.) они прибегли к восьми подобным попыткам, но каждый раз терпят неудачу, потери и вынуждены возвращаться на свои позиции. И линия невозврата, которую они образовали из собственной бронетехники сейчас, как условный рубеж, за который командование не дает им возможности брать с собой бронетехнику для поддержки штурмовых групп. Поэтому происходят пехотные штурмы", - рассказала Гуменюк.

Дополнение

29 января Гуменюк заявляла, что россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонской области.

Гуменюк также сообщала, что российские оккупанты максимально сосредотачивают свои усилия вокруг Крынок на левом берегу Херсонской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
рф час від часу збільшує кількість штурмів: Гуменюк про ситуацію біля Кринок на Херсонщині
Russia increases the number of assaults from time to time: Humeniuk on the situation near Krynky in Kherson region
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Силы обороны юга Украины продолжают отбивать российские атаки возле села Крынки в Херсонской области, нанося потери российским войскам, которые пытаются выбить их с плацдарма на левом берегу.

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