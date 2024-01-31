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рф час від часу збільшує кількість штурмів: Гуменюк про ситуацію біля Кринок на Херсонщині

рф час від часу збільшує кількість штурмів: Гуменюк про ситуацію біля Кринок на Херсонщині

Київ • УНН

 • 171743 перегляди

Сили оборони півдня України продовжують відбивати російські атаки біля села Кринки в Херсонській області, завдаючи втрат російським військам, які намагаються вибити їх з плацдарму на лівому березі.

Російські окупанти час від часу збільшують кількість штурмів біля села Кринки й намагаються вибити Сили оборони з плацдарму, який закріплений за ними на лівому березі Херсонської області. Про це журналісту УНН повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Час від часу вони збільшують кількість штурмів, спроб проведення штурмових дій. Вони дійсно намагаються вибити Сили оборони з плацдарму, який закріплений за нами на лівому березі. Але це дуже не стабільний показник".

- сказала Гуменюк у відповідь на запитання, яка ситуація біля села Кринки, чи росіяни продовжують атаки.

Гуменюк зазначила, що в один день відбуваються один штурм, в інший день - шість.

"Минулої доби (29 січня - ред.) вони вдалися до вісьми подібних спроб, але кожного разу зазнають невдачі, втрат та змушені повертатися на свої позиції. Та лінія неповернення, яку вони утворили з власної бронетехніки зараз, як умовний рубіж, за який командування не дає їм можливості брати з собою бронетехніку для підтримки штурмових груп. Тому відбуваються піхотні штурми", - розповіла Гуменюк.

Доповнення

29 січня Гуменюк заявляла, що росіяни формують підсилення підрозділів, які на лівому березі Херсонщини.

Гуменюк також повідомляла, що російські окупанти максимально зосереджують свої зусилля довкола Кринок на лівому березі Херсонської області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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