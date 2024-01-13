Ворог максимально зосереджує свої зусилля: Гуменюк про ситуацію довкола Кринок на Херсонщині
Київ • УНН
Російські війська зосередили атаки на Кринки в Херсонській області, і Україна відбиває кожну атаку, повідомляє Наталія Гуменюк.
Російські окупанти максимально зосереджують свої зусилля довкола Кринок на лівому березі Херсонської області. Проте поки що кожен штурмовий підхід підрозділів ворога відбивається. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
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На запитання, що відбувається довкола Кринок на лівобережжі, Гуменюк відповіла:
"Там ворог максимально зосереджує свої зусилля й зважаючи на те, що таке маленьке село фігурувало навіть у зверненні диктатора говорить про важливість цього напрямку для них й розуміння, що їм потрібна там хоч якась перемога".
Вона зазначила, що кожен штурмовий підхід підрозділів росіян відбивається.
"Але поки що констатуємо одне – кожен штурмовий підхід підрозділів ворога відбивається із втратами він повертається", - сказала Гуменюк.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що на лівобережжі Херсонщини ситуація важка, але бійцям ЗСУ вдається утримувати позиції і продовжувати роботу з розширення плацдарму в Кринках.