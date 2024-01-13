Враг максимально сосредотачивает свои усилия: Гуменюк о ситуации вокруг Крынок на Херсонщине

Российские оккупанты максимально сосредотачивают свои усилия вокруг Крынок на левом берегу Херсонской области. Однако пока каждый штурмовой подход подразделений врага отбивается. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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На вопрос, что происходит вокруг Крынок на левобережье, Гуменюк ответила:

"Там враг максимально сосредотачивает свои усилия и учитывая то, что такое маленькое село фигурировало даже в обращении диктатора говорит о важности этого направления для них и понимании, что им нужна там хоть какая-то победа".

Она отметила, что каждый штурмовой подход подразделений россиян отбивается.

"Но пока констатируем одно - каждый штурмовой подход подразделений врага отбивается с потерями и возвращается", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что на левобережье Херсонщины ситуация тяжелая, но бойцам ВСУ удается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма в Крынках.