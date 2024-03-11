ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 06:41  •  8078 просмотра

Read in English

Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.

Этой ночью рф в очередной раз осуществила массированную дроновую атаку на Одесскую область. Это произошло во второй половине ночи, сообщает глава Одесской областной военной администраций Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Боевая работа продолжалась полтора часа. "Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", заходивших с Черного моря и сложными маневрами, между жилыми домами и промышленными кварталами, затрудняли работу ПВО.

10 беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" удалось сбить нашим силам ПВО в небе Одесской области.

К сожалению, не удалось избежать попаданий.

В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам", - информирует Кипер, добавляя, что погибших и пострадавших нет.

Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб11 марта 2024, 05:10 • 18853 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  172451 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  166950 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  167623 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  226014 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101796 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110578 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112037 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108753 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109759 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130991 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

  •  8078 просмотра
Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

  •  9225 просмотра
Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

  •  9501 просмотра
Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

  •  10907 просмотра
Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый

Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый

  •  11571 просмотра
Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

  •  13421 просмотра
Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  15167 просмотра
На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

  •  17845 просмотра
Враг нанес 225 ударов по 9 городам и селам Запорожья в течение суток

Враг нанес 225 ударов по 9 городам и селам Запорожья в течение суток

  •  18767 просмотра
11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

  •  17438 просмотра

Популярные

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  76398 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области взрывы работает ПВО

  •  60306 просмотра
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

  •  50038 просмотра
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

  •  31337 просмотра
Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

  •  59607 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  192968 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  195882 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  226014 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  223032 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  225483 просмотра

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.

Война •   •  8078 просмотра
рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

Трое мирных жителей погибли и 12 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 10 марта.

Война •   •  9225 просмотра
Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Вражеские обстрелы повредили здания и инфраструктуру Харькова и населенных пунктов Харьковской области, в частности многоквартирные дома, отель, частные дома и хозяйственные постройки, но жертв и пострадавших нет.

Война •   •  9501 просмотра
Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура

Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

10 марта враг обстрелял из артиллерии акваторию Очаковской громады и село Дмитровка Николаевской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  10907 просмотра
Враг артиллерией нанес удар по Николаевской области, повреждены дома в Дмитровке

Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне, 8 частных домов и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  11571 просмотра
Армия рф обстрелами повредила многоэтажку в Херсоне, в области есть раненый

Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил, что задержка с поставкой норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS в Украину связана с тем, что у США возникли проблемы с финансированием завершения контракта с компанией-производителем Kongsberg Defense and Aerospace.

Война •   •  13421 просмотра
Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 424 980 человек личного состава и 6739 танков.

Война •   •  15167 просмотра
Еще плюс 920 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

В результате российских обстрелов в Днепропетровской области были повреждены линии электропередач и газопровод, а также несколько домов, хозяйственных построек и транспортных средств.

Война •   •  17845 просмотра
На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

Враг нанес 225 ударов по 9 городам и селам Запорожья в течение суток

За минувшие сутки российские войска нанесли 225 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, РСЗО и беспилотники, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но жертв среди гражданского населения нет.

Война •   •  18767 просмотра
Враг нанес 225 ударов по 9 городам и селам Запорожья в течение суток

11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. В Украине за время пандемии зафиксировано более 5,5 миллиона случаев заболевания и почти 112 500 смертей.

Общество •   •  17438 просмотра
11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь