рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки
Киев • УНН
Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.
Этой ночью рф в очередной раз осуществила массированную дроновую атаку на Одесскую область. Это произошло во второй половине ночи, сообщает глава Одесской областной военной администраций Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Боевая работа продолжалась полтора часа. "Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", заходивших с Черного моря и сложными маневрами, между жилыми домами и промышленными кварталами, затрудняли работу ПВО.
10 беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" удалось сбить нашим силам ПВО в небе Одесской области.
К сожалению, не удалось избежать попаданий.
В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам", - информирует Кипер, добавляя, что погибших и пострадавших нет.
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рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки
Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.
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