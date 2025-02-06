рф создала войска беспилотных систем и хочет привлечь туда 210 тыс. солдат - Сырский

россия планирует до 2030 года привлечь 210 тысяч военнослужащих к новому роду войск - войскам беспилотных систем вс рф. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в четверг в Telegram, передает УНН.

Отдельное внимание обратил на доклад J2 (нашей разведки) о формировании противником нового рода войск - войск беспилотных систем вс рф. Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях - написал Сырский по итогам совещания по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года.

Однако Сырский заявил, что в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит Украине.

"Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БпС ВС Украины, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу. Перед нами стоят соответствующие задачи, в том числе и асимметричные. Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения на направлении БпС. Однако действовать не только числом, но и умением", - заявил Сырский.

Дополнение

В конце 2024 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что в войне дронов Украина еще побеждает, но россияне массово пошли на использование беспилотников на оптоволокне, и что это огромная для украинской стороны проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россия продолжает масштабировать производство дронов "Шахед" в преддверии зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения.