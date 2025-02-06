рф створила війська безпілотних систем і хоче залучити туди 210 тис. солдатів - Сирський

росія планує до 2030 року залучити 210 тисяч військовослужбовців до нового роду військ – військ безпілотних систем зс рф. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер у Telegram, передає УНН.

Окрему увагу звернув на доповідь J2 (нашої розвідки) щодо формування противником нового роду військ - військ безпілотних систем зс рф. Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах - написав Сирський за підсумками наради з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.

Проте Сирський заявив, що у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить Україні.

"Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням", - заявив Сирський.

Доповнення

В кінці 2024 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що у війні дронів Україна ще перемагає, але росіяни масово пішли на використання безпілотників на оптоволокні, і що це величезна для української сторони проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росія продовжує масштабувати виробництво дронів "Шахед" напередодні зимової кампанії проти України 2024-2025 років, попри санкції та технічні обмеження.