рф распространяет фейк о мобилизации ЖКХ на Волыни для создания инфекционной угрозы

рф распространяет "новость" о массовой мобилизации работников ЖКХ на Волыни, который увеличивает риск инфекционных болезней, связанных с крысами. Об этом сообщают Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Прокремлевские источники информации распространяют фейк о массовой мобилизации работников ЖКХ на Волыни, которая привела к увеличению риска инфекционных заболеваний, связанных с крысами.

Однако в своем сообщении российская пропаганда использует неверные данные о городе Ровно, называя его Волынским (а не Ровенским) центром контроля и профилактики болезней.

Также важно отметить, что фейк базируется на устаревшей и неактуальной информации, датированной маем 2023 года, тогда как прокремлевские источники пытаются представить ее как актуальную на март 2024 года.

Что касается использованного фото в "новости", то снимок был сделан во время мусорного кризиса во Львове в 2017 году, а не на Волыни, как пытается утверждать российская пропаганда.

Поэтому этот месседж россиян - обычная манипуляция, основной целью которой является продвижение нарратива о "гуманитарном кризисе" в Украине, попытки запугивать украинцев, а также помешать процессам мобилизации в стране.

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