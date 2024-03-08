рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

В рф распространяют фейковую информацию о массовом закрытии высших учебных заведений в Украине для отправки студентов на фронт. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

российские пропагандисты активно распространяют неподтвержденную информацию о том, что в Украине готовят массовое закрытие вузов с целью отправки студентов на фронт.

Для создания правдоподобности своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования.

Однако на самом деле никакого массового закрытия вузов в Украине не предвидится. Рассматривается лишь возможность объединения отдельных учебных заведений, что не приведет ни к отчислению студентов, ни к увольнению преподавателей.

Добавим

Вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов также не рассматривается.

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину