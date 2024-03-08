рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт
Киев • УНН
рф распространяет фейковые новости о том, что Украина планирует массовое закрытие университетов, чтобы отправить студентов на фронт. Однако на самом деле таких закрытий не планируется, а рассматривается лишь потенциальное слияние некоторых учебных заведений.
В рф распространяют фейковую информацию о массовом закрытии высших учебных заведений в Украине для отправки студентов на фронт. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
российские пропагандисты активно распространяют неподтвержденную информацию о том, что в Украине готовят массовое закрытие вузов с целью отправки студентов на фронт.
Для создания правдоподобности своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования.
Однако на самом деле никакого массового закрытия вузов в Украине не предвидится. Рассматривается лишь возможность объединения отдельных учебных заведений, что не приведет ни к отчислению студентов, ни к увольнению преподавателей.
Добавим
Вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов также не рассматривается.
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