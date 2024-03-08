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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

рф распространяет фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 02:17  •  2655 просмотра

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рф распространяет фейковые новости о том, что Украина планирует массовое закрытие университетов, чтобы отправить студентов на фронт. Однако на самом деле таких закрытий не планируется, а рассматривается лишь потенциальное слияние некоторых учебных заведений.

В рф распространяют фейковую информацию о массовом закрытии высших учебных заведений в Украине для отправки студентов на фронт. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

российские пропагандисты активно распространяют неподтвержденную информацию о том, что в Украине готовят массовое закрытие вузов с целью отправки студентов на фронт.

Для создания правдоподобности своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования.

Однако на самом деле никакого массового закрытия вузов в Украине не предвидится. Рассматривается лишь возможность объединения отдельных учебных заведений, что не приведет ни к отчислению студентов, ни к увольнению преподавателей.

Добавим

Вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов также не рассматривается.

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину7 марта 2024, 22:56 • 11758 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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ukrainaУкраина
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